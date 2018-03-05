سبأ للأدوية تعتزم ضخ 11 مليون جنيه ﻹنشاء وحدتى إنتاج وتخزين

سبأ الدولية للأدوية

أسماء السيد



تعتزم شركة «سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية»، ضخ استثمارات بقيمة 11 مليون جنيه، خلال العام الجارى ﻹنشاء مشروعات خاصة بإنتاج وتخزين المستحضرات.



كشف أحمد عُطيفى، رئيس قطاع الاستثمار والتمويل بشركة «سبأ للأدوية» عن اعتزام شركته إجراء توسعات على مساحة أرض مساحتها 31 ألف متر، المتبقية بمنطقة بلطيم بكفر الشيخ، بتكلفة 11 مليون جنيه .



كشف عطيفى فى تصريح لـ«المال»، عن أن شركته تعتزم إنشاء مبنى «البيو تكنولوجى» للعمل بخطى إنتاج نقلهم من مصنع الشركة القائم، وتخصيصه ﻹنتاج بعض المستحضرات كالمضادات الحيوية، نهاية العام الجارى .



أوضح أن المبنى على مساحة 3600 متر من مساحة الأرض، المحيطة بمصنع الشركة، القائم بمنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عبارة عن دورين أولها مبنى مخصص لوحدة «اﻹنتاج التام» بتكييف مركزى، وتخصيصه لتخزين بعض اﻷدوية التى تحتاج درجة حرارة معينة.



أشار إلى أن نسبة إتمام إنشاءات وحدة "اﻹنتاج التام" بلغت %75 ومن المتوقع الانتهاء منها آخر العام، موضحًا أن الدور الثانى مخصص لوحدة «البيو تكنولوجى».



تمتلك «سبأ» للأدوية أراض بمساحة 43 ألف متر بالمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم بكفر الشيخ، ويقام المصنع الرئيسى على مساحة 12 ألف متر بنسبة %25 من مساحة الأرض الإجمالية، ويحتوى على خطوط الإنتاج الحالية، وهى "خط أقراص وكبسول، وخط أشربة، وخط كريمات، ومراهم".



وكانت «سبأ» أجرت زيادة رأس مالها سابقًا بقيمة 6 ملايين جنيه، موزعة على 3 ملايين سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد، تمويلا من أرباح العام والأرباح المرحلة، طبقا للقوائم المالية للشركة نهاية 2016 .



كشف عن اعتزام شركته إنتاج مستحضر "هارفوني" كعلاج مكمل لمستحضر «سوفو هيب» الذى انتجته نهاية 2016، موضحًا أن الشركة تسعى خلال الفترة الراهنة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء اﻹنتاج .



كانت "سبأ" أنتجت مستحضرًا لعلاج فيروس سى "سوفو هيب" نهاية 2016 وتعاقدت مع من التأمين الصحى، ومعاهد الكبد، على توريد 450 ألف علبة من المستحضر، بقيمة بيعية 135 مليون جنيه، وبدأت التوريد على دفعات من شهر أغسطس الماضى وتنتهى يونيو 2018.



عزا العطيفى ارتفاع أرباح شركته خلال العام المنقضى بنسبة %252 إلى عدة عوامل، أولها بدء الشركة فى إنتاج مستحضر «السوفو هيب»، الذى تعاقدت الشركة على إثرة بقيمة 135 مليون جنيه .



تابع: "يتمثل العامل الثانى فى ارتفاع تسعيرة بعض المنتجات، بناء على قرارات وزارة الصحة سابقًا، ما أدى إلى نوعًا من الاستقرار، لا سيما فى المنتجات مرتفعة التكلفة، الخاصة بالأمراض المزمنة" .



سجلت "سبأ" صافى أرباح بقيمة 17 مليون جنيه، مقارنة 5 ملايين خلال 2016، كما ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 84 مليون جنيه، مقارنة 46 مليون جنيه بصعود 81% .



يبلغ رأسمال «سبأ» للأدوية حالياً 66 مليون جنيه، موزعة على 33 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.