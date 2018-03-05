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استثمار
خالد بدوى : ندرس تأسيس صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية
الإثنين 05 مارس 2018 01:01 م
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
أخر الأخبار
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال
خالد بدر الدين:
أعلن خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال اليوم الإثنين، عن أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية المقرر طرحها في البورصة، موضحا أن الحكومة تسعى إلى جمع ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبيل الإدراج الرسمي لتلك الشركات.
وقال " بدوي" فى مؤتمر في دبي إن فكرة الصندوق تجري دراستها داخليا، وإنها في مراحلها المبكرة وإن الخطط قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء، وإنه ستكون هناك حاجة لسن قانون أولا قبل تنفيذ عمليات البيع لتلك الشركات.
وذكرت وكالة رويترز أن وزير المالية عمرو الجارحي، أبلغها في يناير الماضى، أن مصر تتطلع إلى طرح أسهم في عشرة شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، ضمن توجه لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن الجدول الزمني لمثل تلك الصفقات يتجاوز العام.
وتأتي الإجراءات في الوقت الذي تحسن فيه إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، وتشجع المستثمرين بالإصلاحات التي نفذتها مصر، بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشروعات وخفض قيمة العملة المحلية.
وزارة قطاع الأعمال
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