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اتصالات وتكنولوجيا
IBM: نمتلك 6 مراكز لتصدير الخدمات التكنولوجية
الإثنين 05 مارس 2018 12:48 م
آي بي إم
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آي بي إم
قسم الاتصالات
قال المهندس محمود بدوى، مدير الشئون التكنولوجية بشركة IBM، إن شركته تمتلك 6 مراكز فى مصر تقوم بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات للعالم الخارجى إلى جانب السوق المصرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر وطن رقمى فى دورته الخامسة الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم بحضور أكثر من 75 شركة.
وأضاف أن مراكز IBM لديها حاليا ما يزيد على 1800 موظف على أعلى مستوى من الكفاءة لتقديم تلك الخدمات التكنولوجية للداخل والخارج.
وأشار بدوى إلى أن هذه المراكز تقدم خدمات التطبيقات والخدمات البيعية وخدمات الدعم الفنى والـOUT SOURCING بالإضافة إلى خدمات تطوير السوفت وير SOFTWARE DEVELOPMENT وخدمات المبيعات والدعم الفنى مثل الكول سنتر.
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