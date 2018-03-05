هيئة الطرق والكبارى

❏ بدء أعمال «الشط» الشهر الحالى بعد اعتماد مواصفاته من الهيئة الفرنسية



نادية صابر



كشف المهندس سيد أبو الفتوح، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للترسانات وبناء السفن، عن إنجاز %50 من أعمال بناء 3 كبارى فى سرابيوم جنوب الإسماعلية، التى تربط ضفتى قناة السويس، متوقعاً أن يتم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري.



وقال إنه سيتم بدء العمل فى كوبرى الشط بالسويس خلال الشهر الجارى، بعد اعتماد رسوماته من الهيئة الفرنسية، موضحا أنه يتم فى إطار خطة متكاملة مع إدارة الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى بناء الكباري.



وأكد أن بناء ثلاثة كبارى جديدة على القناة جاء بعد افتتاح 3 أخرى العام الماضى، وهى( أحمد منسى الشرقى، والغربى، وأبانوب ) بهدف تسهيل التنقل بين غرب القناة وشرقها، ولخدمة المشروعات التنموية فى سيناء بقيمة 80 مليون جنيه لكل منها.



وأشار إلى أنه بناء على توجيهات رئيس هيئة قناة السويس، جار بناء معديتين حمولة 320 طنا فى ترسانتى بورسعيد والسويس، و4 معديات حمولة 210 أطنان فى الشركات التابعة للقناة السويس وهى (البورسعيدية والإنشاءات البحرية والتمساح وترسانة السويس ).



ولفت إلى أنه سيتم دخولهم الخدمة على التوالى خلال العام الحالى، لتسهيل حركة العبور بقناة السويس.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد فى 23 ديسمبر الماضى، افتتاح كوبرى الشهيد أحمد منسى، وكوبرى الشهيد أبانوب جرجس بالإسماعيلية.