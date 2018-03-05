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بورصة وشركات
الزيوت المستخلصة تبيع خطى إنتاج بقيمة 2.6 مليون جنيه
الإثنين 05 مارس 2018 12:26 م
الزيوت المستخلصة
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الزيوت المستخلصة
رجب عزالدين
أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن بيع خطي إنتاج فى مزاد علنى بقيمة 2.6 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن المزاد تم أمس الأحد، وانتهى إلى بيع خط إنتاج الصفيح (2 كيلو) بقيمة 1.6 مليون جنيه، وكذلك خط إنتاج الصفيح المربع بقيمة مليون جنيه تقريبا، بينما فشل مزاد بيع وحدة توليد الأيدروجين ولم يكتمل مزادها.
ووافقت عمومية الشركة غير العادية فى 19 أكتوبر 2010 على اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع خطوط الإنتاج المشار إليها.
وأعلنت الشركة فى 4 فبراير الحالى إلغاء مزاد بيع أرض شونة دمنهور لعدم تقدم أحد لحضور فاعليات الجلسة.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 3.3 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
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