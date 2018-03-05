ندوة للجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال.. الأربعاء المقبل

تحت عنوان (آفاق التعاون الاقتصادي والثقافى بين مصر والمملكة المغربية)





المال - خاص

تنظم الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال الأربعاء المقبل ندوة، تحت عنوان (آفاق التعاون الاقتصادي والثقافى بين مصر والمملكة المغربية).

وصرح محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن الندوة تأتى في إطار الاحتفال بالتدشين الرسمي للجمعية وتعتبر الندوة بداية النشاط الرسمي للإعلان عن رؤية الجمعية ومجلس إدارتها في تنمية العلاقات بين البلدين الكبيرين والبناء على ما يربط مصر والمملكة المغربية من تاريخ كبير يمكن من خلاله الانطلاق لآفاق أرحب في التعاون سواء في السوق المصري والمغربي أو في أسواق أخري غرب وشرق أفريقيا.

وتعقد الندوة بالتعاون مع مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية وبحضور نخبة من رجال الاعمال والمجتمع في البلدين.

وتتضمن الندوة جلسة حول دور القطاع المصرفي في تنمية التجارة والاستثمار بين مصر والمملكة المغربية يشارك فيها البنك التجاري وفا بنك باعتباره اكبر الاستثمارات المغربية في مصر وتتضمن الجلسة عرضا لما يقدمه القطاع المصرفي من برامج واليات لزيادة الاستثمارات والتجارة والصادرات بالاضافة الى عمل بروتوكول تعاون بين الجمعية والخطوط الجوية المغربية الملكية.



