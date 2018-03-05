توقيع عقود أمان بين مصر لتأمينات الحياة و 4 بنوك

رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال المؤتمر الإقتصادي

المال - خاص:



في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص، حفاظا على حقوق تلك الفئات، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود بين شركة مصر لتأمينات الحياة من جانب، وكل من البنك الأهلي المصري، و بنك مصر، و بنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، من جانب آخر، للتأمين الجماعي على حياة الحاصلين على شهادة "أمان" المصريين.



وتهدف شهادة "أمان المصريين التي تم طرحها من خلال البنوك الوطنية الأربعة، للتأمين على العمالة غير المنتظمة، والفئات التي ليس لها دخل ثابت، إلى توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، إيمانا بأهمية الدور الذي يبذلونه في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.



وقد تم طرح شهادة أمان المصريين بالجنيه، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنوياً، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، لتصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية.



وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من "المؤمن عليهم" خلال مدة التأمين، و تتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب، هذا العقد بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، وذلك مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية في مواعيد استحقاقها.



كما أنه في حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية، حتى تمام سن 60 سنة، كما أنه ليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفض، كما لا يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.



وتتراوح قيمة قسط التأمين الشهري ما بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، ليصل مبلغ التأمين المستحق في حالة الوفاة الطبيعية إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، تصل إلى ما بين 50 ألفا إلى 250 ألفا في حالة الوفاة نتيجة حادث، ويمكن سداد مبلغ التأمين حال الوفاة الطبيعية على معاش شهري مضمون الدفع، لمدة محددة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ الوفاة، وينتهي التأمين بالنسبة للمؤمن عليه بحدوث أي من هذه الحالات فيتوقف سداد القسط ويستحق مبلغ التأمين المنوه عليه.



وحول الشروط اللازمة، فقد نص العقد على أن يجرى هذا التأمين بدون كشف طبي، وأن يطلب من المتعاقد مع شركة التأمينات، التقدم بالبيانات والإقرارات المطلوبة بشأن العملاء لديه، والتي تتضمن أسماء المؤمن عليهم، وبياناتهم الشخصية، ومبالغ التأمين المستحقة.

ويتعهد المتعاقد بتوريد الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم خلال المهلة المحددة للسداد، وتكون أقساط التأمين سنوية تسدد بحساب الشركة بالبنك عن كل المؤمن عليهم.