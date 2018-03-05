العربية للأسمنت تسدد كامل قيمة رخصتها بنهاية 2019

العربية للأسمنت

❐ الرئيس التنفيذى: 4.1 مليون طن إجمالى مبيعات 2017.. ترتفع 300 ألف طن العام الجارى

❐ قرض 231 مليون جنيه من «الأهلى» للمساعدة فى تكاليف الإنتاج



المرسى عزت



تنهى الشركة العربية للأسمنت، أقساط رخصة مشروعها بمدينة السويس العام القادم 2019.



وقال سيرخيو الكانتاريا، الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنها تقوم بدفع مبلغ يصل إلى 8 ملايين جنيه شهريا، إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قيمة الرخصة التى حصلت عليها للعمل بالسوق المصرية. ولفت إلى أن الاقساط ستكون مسددة بالكامل مع نهاية العام القادم.



وأكد أنها حصلت على قرض بقيمة 231 مليون جنيه، من البنك الأهلى المصرى، سيتم استخدامه فى تقليل تكاليف الإنتاج.



وأشار إلى أن شركته حققت مبيعات تصل إلى 4.1 مليون طن فى 2017، من إجمالى 53.8 مليون طن تنتجها شركات الأسمنت بالسوق المصرية، بحصة تصل إلى %7.



وأضاف أن صادرات "العربية"، فى 2017 بلغت 400 ألف طن، لدول منها ليبيا، واليمن، والصومال، وكينيا، ومدغشقر، والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع أن تصل المبيعات العام الجارى 2018 إلى 4.4 مليون طن.



وقال إن الشركة لا تستخدم الغاز فى عملياتها الإنتاجية، فيما تلجأ لمزيج طاقة يتكون من «80 - %82» فحم، و«11 - %14» وقود بديل من المخلفات الزراعية، وغيرها، و«3 - %5» ديزل.



وأكد أن المشروعات القومية الكبرى، والمدن الجديدة، تدفع إلى زيادة مبيعات شركات الأسمنت العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى.



وأشار إلى أن الشركات بحاجة إلى معلومات دقيقة عن نمو الاستهلاك، حتى تتمكن من اتخاذ مخططات طويلة المدى.



وتأسست الشركة العربية للأسمنت عام 1997، من خلال مجموعة من رجال الأعمال، ويتودزع هيكل ملكيتها الحالى بين مجموعة سيمونتس لايونيون، الأسبانية، ومجموعة من المستثمرين المصريين، وتنتج 5 ملايين طن سنويا، بحصة سوقية تصل إلى %10 من إجمالى إنتاج السوق المحلية.