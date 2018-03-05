شعبة الأدوات المنزلية تطالب الأجهزة الرقابية بالتصدي للتهريب

الأجهزة الكهربائية



دعاء حسني



حذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية من عمليات التهريب للبضائع والسلع التي تضر بالاقتصاد الرسمي وتوسع دائرة وحجم الاقتصاد الموازي، مطالبة جميع الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية بالعمل بقوة لوقف التهريب بكل أشكاله وأنواعه.



وأوضحت الشعبة، في بيان صحفي اليوم، أن التهريب للبضائع أو لأي شيء آخر، يمثل شريان حياة للإرهاب والجماعات المتطرفة، نظرا لعدم معرفة أين تذهب الأموال المتدفقة لهؤلاء المهربين ولا أين يتم صرفها؟.



وقالت الشعبة، إن الأموال الناتجة عن عمليات التهريب تستغل لتمويل الإرهاب أو تمويل مخدرات أو تجارة الآثار أو تجارة السلاح وهو ما يضر قطعا بالصناعة الوطنية والسوق، ويضر أبلغ الضرر بالأمن القومي للدولة المصرية.



وأعلنت شعبة الأدوات المنزلية عن دعمها التام للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب المسلح والإرهاب الفكري، كما تعلن اصطفافها مع القيادة السياسية ومع قواتنا المسلحة.



وطالبت الشعبة، في بيانها اليوم، الحكومة المصرية بمراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها الفترة الماضية، والتي بسببها تم اللجوء للتهريب بسبب تعقيد الإجراءات وصعوبة تنفيذ تلك القرارات، وضررها البالغ علي بعض المستوردين والتجار مما دفع البعض للتوجه إلي بعض ممارسات التهريب.



وأوضحت الشعبة أن التهريب ينقسم لجزءين، الأول ناتج عن بعض القرارات التي تتمثل في تشديد بعض الاجراءات من الحكومة وهذا قليل ويمكن تداركه بالعدول عن هذه القرارات، والثاني المهرب محترف التهريب، الذي يضر الصانع والتاجر الشريف من ناحية، ويضر الوطن ككل حيث لا يعرف أحد أن توجه هذه الأموال الناتجة عن عمليات التهريب، لافتة إلي أن عمليات التهريب تفوق بكثير الأرقام الخاصة بالواردات المصرية.



وطالبت الشعبة الحكومة المصرية بتكثف الرقابة علي الحاويات في الموانئ، ومراجعة كل البضائع التي تدخل المناطق الحرة ومراجعة المخازن ومعرفة طرق سير السيارات التابعة لها.



وأعلنت شعبة الأدوات المنزلية عن تفعيل هاشتاج #التهريب_خيانة_عظمي، علي صفحة الشعبة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبة كل من لديه أي معلومات عن المهربين بالتقدم بها للشعبة، ليتم تجميعها وتقديمها للجهات المختصة، ومن ثم تتم ملاحقة هؤلاء المهربين.

