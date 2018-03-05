الجمهورية تلزم شركات القابضة للأدوية بالسداد نقداً

الأدوية

❐ جبريل: جدولة مستحقات بقيمة 995 مليون جنيه وفقا للأوضاع المالية للمدنيين



شريف عمر



أدت المديونيات المتراكمة، إلى قيام شركة الجمهورية للأدوية، بإلزام الشركات التابعة للقابضة للصناعات الدوائية، بسداد قيمة شحنات الخام أو الأجهزة «كاش» خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار إستراتيجية جديدة تركز على ضمان تحصيل المديونيات، وعدم تراكمها لدى الشركات الشقيقة.



والجمهورية للأدوية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، وتختص بتلبية احتياجات المصانع من الخام، ومسـتلزمات الإنتاج، والألات، كما تدبر احتياجات القطاع الطبى والمستشفيات، عن طريق الاستيراد، أو الإنتاج المحلى.



كانت «المال» قد انفردت مطلع يناير الماضى، بنشر خبر عن سعى الشركة لتحصيل مستحقاتها لدى القابضة وشركاتها التابعة، البالغة 995 مليون جنيه، فى ضوء ما يواجهها من تحديات عقب تحرير سعر الصرف، وما تلاه من ارتفاع التكاليف والأسعار.



وقال أسامة جبريل، رئيس القطاع المالى بالجمهورية للأدوية، إن «القابضة» عقدت اجتماعا موسعا منذ فترة بين مختلف الشركات، تم خلاله الاتفاق على جدولة المديونية، إلى جانب الاتفاق على سداد قيمة الشحنات المستوردة نقداً، لتخفيف الأعباء التمويلية عن «الجمهورية».



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن اتفاق الجدولة يسمح بالسداد على أقساط دورية يتم تحديد قيمتها وفقاً للوضع المالى لكل شركة، كما تم الاتفاق على المراجعة الدورية بنهاية كل فترة مالية.



وأكد أن الملاءة المالية للجمهورية قوية، بدليل أن لديها تسهيلات ائتمانية بنكية بقيمة 1.3 مليار جنيه للعام المالى الحالى، متبقى منها 400 مليون جنيه، وهو مبلغ كاف لتغطية التزامات العام.



كان «جبريل» قد أكد سابقاً لـ «المال» أن النسبة الأكبر من مستحقات الجمهورية، موزعة بين شركتى النصر للكيماويات الدوائية، بقيمة تقارب 200 مليون جنيه، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 130 مليون جنيه، ومبالغ بسيطة لشركات النيل، والعربية، والقاهرة والإسكندرية.



ووفقاً لموقع الجمهورية للأدوية الإلكترونى، فقد بلغت إيراداتها خلال العام المالى الماضى، 1.4 مليار جنيه، وحققت أرباحا بقيمة 9.9 مليون جنيه، مقابل 2.2 مليون جنيه فى العام المالى السابق، فيما تمتلك الشركة القابضة للأدوية، العديد من الشركات، منها القاهرة، والإسكندرية، والنيل، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنصر، إلى جانب شركة الجمهورية، وسيد، والعبوات والمستلزمات الطبية، والمصرية لتجارة الأدوية.



وكانت «العربية للأدوية» قد أعلنت مؤخراً، فى بيان للبورصة، عن تلقيها خطابا من شركة الجمهورية، يفيد توقفها عن التوريد بسبب تراكم المديونية، ما أدى لعقد اجتماع بين «القابضة» ومسئولى الجمهورية، وباقى الشركات لحل الأزمة.



عقب ذلك أعلنت شركة ممفيس، مؤخرا، أنها لجأت لطلب قرض من بنك البركة، بقيمة 20 مليون جنيه، بضمان الشركة القابضة، بغرض تمويل استيراد شحنات مواد خام، كبديل لشركة الجمهورية.