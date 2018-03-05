الشاحنات تقود قطاع السيارات للنمو خلال يناير 2018

السيارات والشاحنات الجديدة

❐ أميك: %10 ارتفاعا فى المبيعات الإجمالية للسوق

❐ الأتوبيسات تنمو %14.. و %2.3 تراجعًا للملاكى

❐ 55 مركبة ترجح كفة «نيسان» على «هيونداى»

❐ «فورد» تعود للمنافسة.. و«جيب» تدخل قائمة اﻷكثر رواجاً



أحمد عوض



فى طفرة تعكس انتعاش حركة الاستثمارات فى السوق المحلية، قفزت مبيعات الشاحنات خلال يناير 2018 بنسبة %63.1، لتصل إلى 2.5 ألف شاحنة، مقابل 1.5 ألف، خلال الشهر ذاته من 2017، كما ارتفعت مبيعات اﻷتوبيسات بنسبة %13.9، مسجلة 1054 وحدة، مقارنة بـ 925 وحدة.



وقد أسهم النمو الكبير لقطاع الشاحنات فى ارتفاع المبيعات الإجمالية لسوق السيارات بمختلف أنواعها خلال يناير 2018 بنسبة %10، لتسجل 10.3 ألف وحدة مقابل 9.4 ألف، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك.



أما مبيعات السيارات الملاكى فقد تراجعت بنسبة %2.3 مسجلة نحو 6.7 ألف، مقابل 6.9 ألف سيارة فى يناير 2017، ويعكس هذا التراجع حالة الترقب التى تسيطر على العملاء على خلفية الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار، بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع الدولار الجمركى، مما فاقم تكاليف تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وكذلك الرسوم الجمركية التى تتكبدها الشركات.



ووفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات المجمعة محليا شهدت نمواً بنسبة %27.1، مسجلة 6.1 ألف وحدة، مقابل 4.8 ألف، فيما انخفضت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة %7.9، لتصل إلى 4.2 ألف وحدة، مقارنة بـ 4.5 ألف.



وفيما يخص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعا، فقد تصدرت شيفروليه القائمة باستحواذها على 30% من المبيعات الإجمالية للسوق بمبيعات وصلت إلى 3 آلاف و90 وحدة، فى حين احتدمت المنافسة بين نيسان وهيونداى، على المرتبة الثانية، لتحسمها الأولى بفارق 55 سيارة، بعدد 1789، وحصة سوقية %17، فيما بلغ إجمالى مبيعات هيونداى نحو 1734 وحدة بحصة سوقية تقارب %17 أيضًا.



ووفقاً لأميك، جاءت رينو بالمرتبة الرابعة، بمبيعات 660 سيارة، مسجلة حصة سوقية 6%، وتلتها تويوتا بواقع 598 سيارة بنسبة تقارب %6 أيضًا، ثم كيا التى سجلت %4 بعدد 407 سيارات.



وجاءت «بايك» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية قدرها %3 بواقع 305 وحدة، وتبعتها «ميتسوبيشى» بعد تمكنها من بيع 301 سيارة بنسبة تقارب %3، وتلتها "سوزوكي" بحصة تقارب %3 مسجلة بيع 271 سيارة.



وحلت كينج لونج فى المرتبة العاشرة، بحصة سوقية بلغت %2، مسجلة 233 وحدة، فيما عادت فورد لسباق المنافسة من جديد، بعد تمكنها من بيع 203 مركبات، بحصة بلغت %2، كما انضمت جيب لقائمة العلامات التجارية اﻷكثر مبيعا، بحصة %1، بواقع 98 سيارة، وجاءت مرسيدس فى المرتبة الأخيرة، بنحو 82 وحدة، وحصة سوقية بلغت %1.