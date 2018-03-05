مذكرة برلمانية ضد غلاء أسعار الألبان بالسويس

منتجات الألبان والجبن

ياسمين فواز



أرسل النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، مذكرة للواء أحمد حامد محافظ السويس ضد ارتفاع أسعار الألبان بالسويس وفوضى الأسعار الخاصة بمنتجات الالبان الجديدة والتى تشهدها السويس منذ عدت ايام مقدما عدد من الاقتراحات للقضاء على هذا الأمر حماية لأبناء المحافظة.



وأضاف النائب " فوجئنا بشكاوى المواطنين بسبب ارتفاع اسعار كيلو الالبان فى السويس من 10 الى 12 جنيهاً وبنسبة 20%، وجاء ذلك هذا الارتفاع العشوائى من قبل بعض منعدمى الضمير ليحمل المواطنين البسطاء أعباء جديدة للالبان ومنتجاتها من الزبادى والجبن وغيرها من المنتجات، يحدث ذلك للاسف الشديد فى السويس دون سائر المحافظات رغم توافر البرسيم وعدم وجود زيادات فى الاعلاف ".

وأضاف النائب: " أطالب سيادتكم بسرعة اولاً عقد أجتماع مع مسئولى مديريات التموين – جهاز حماية المستهلك – ممثلى الغرف التجارية – مباحث التموين وجهاز الرقابة الادارية وبحضور ممثلى مديريات الزراعة – الطب البيطرى والصحة .. وممثلى جمعية المستهلك الاهلية – وبحضور ممثلى جمعية منتجى الالبان ومربى المواشى بالسويس لبحث الامر وذلك لمواجهة فوضى تسعير الحليب، بالاضافة الى مخاطبة قائد الجيش الثالث الميدانى اللواء المحترم رأفت محمد الداش بضرورة زيادة المعروض من الالبان التى تنتجها القوات المسلحة لمواجهة جشع بعض التجار من منعدمى الضمير وكسر الاحتكار وتوفير ألبان منخفضة للمواطنين من أجل اولادنا طلاب المدارس وكبار السن والمرضى ابناء السويس.



وتابع: " لقد قدمت محافظة السويس من قبل تسهيلات لمربى المواشى ومنتجى الالبان عشرات الالف من الامتار والافدنة من اجل انشاء قرية الالبان القديمة بالسويس بجوار كفر احمد عبده القديم وتم تحويل بعض منها الى ابراج سكنية ومنازل للسكن.



فضلا عن تخصيص عشرات ومئات الافدنة من اجل انشاء قرية الالبان الجديدة بالقطاع الريفى طريق النفق – الجناين وقدمت المحافظة تسهيلات فى الاراضى واقساط ميسرة لتمليك الاراضى وتقديم مديرية الطب البيطرى خدمات بيطرية وافية لرعاية المواشى بالسويس.



واختتم النائب مذكرته للمحافظ: " نطالب سيادتكم بتشكيل اللجنة العليا للتموين ومراقبة الاسواق ومكافحة الغلاء بالسويس ونؤكد نحن لسنا ضد التجار الشرفاء ولكن ضد استغلال حاجة الناس والزيادة غير المبرر والفوضة وأثق فى نظرتكم الانسانية العادلة واعرف مدى انحيازكم للفقراء والشرفاء من ابناء السويس".