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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 5 مارس
الإثنين 05 مارس 2018 10:05 ص
درجات الحرارة
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درجات الحرارة
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة شمالًا تصل لحد العاصفة غربا، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 32
وسط الدلتا 19 31
الإسكندرية 13 30
بلطيم 15 28
مطروح 13 35
السلوم 14 31
سيوة 16 36
بورسعيد 16 23
دمياط 16 23
العريش 13 31
رفح 12 30
الإسماعيلية 17 32
السويس 18 33
رأس سدر 17 30
نخل 11 31
نويبع 18 28
طابا 15 30
كاترين 10 23
الطور 15 29
شرم الشيخ 17 28
الغردقة 17 29
مرسى علم 18 29
الفيوم 18 33
بنى سويف 15 33
المنيا 15 33
أسيوط 17 34
سوهاج 18 34
قنا 19 34
الأقصر 17 35
أسوان 18 35
أبوسمبل 17 33
الوادى الجديد 13 32
شلاتين 20 33
ابو رماد 20 31
راس حدربة 20 30
حلايب 22 30
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