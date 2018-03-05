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ثقافة وفنون
بالصور.. حكيم يضيء سماء الغردقة ويبعث رسالة للجندي المصري
الإثنين 05 مارس 2018 12:18 ص
حكيم يضيء سماء الغردقة
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حكيم يضيء سماء الغردقة
أحمد حمدي:
أشعل المطرب الشعبي حكيم حماس الآلاف في حفله الذي أحياه بالممشي السياحي بالغردقة، وظل الجمهور يغني معه بشكل متواصل، حكيم بدأ الحفل بتوجيه رسالة للجندي المصري من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذي يتواجد على الحدود في شمال سيناء لكي يحمي الشعب بأسره وهو البطل الحقيقي، الحفل أقامته حملة "كلنا معاك" للرئيس السيسي من أجل مصر لدعم الرئيس السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية.
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