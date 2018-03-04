حبس الإعلامي خيري رمضان 4 أيام لاتهامه بالإساءة للشرطة

خيري رمضان

أحمد صبري ووكالات



أمر المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، مساء اليوم، بحبس الإعلامي خيري رمضان، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بنشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به

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ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أسندت النيابة في التحقيقات إلى خيري رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية.



كما أوردت قناة on E فى خبر عاجل قرار النيابة العامة بحبس الاعلامى خيرى رمضان أربعة أيام وترحيله الى قسم بولاق بتهمة إهانة الشرطة.

