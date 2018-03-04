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سيــارات
2.5 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع حكومية
الأحد 04 مارس 2018 09:16 م
الرسوم الجمركية على السيارات
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الرسوم الجمركية على السيارات
أحمد شوقي
انتهت الهيئة العامة للخدمات الحكومية اليوم من بيع سيارات وبضائع تابعة لجهات حكومية في مزاد علني؛ حيث قاربت الحصيلة الإجمالية للمزاد نحو 2.5 مليون جنيه.
وأوضح مصدر مسئول بالهيئة أن السيارات والبضائع كانت تابعة للعديد من الجهات الحكومية وبينها: هيئة الإسعاف والشركة العامة للأعمال الهندسية؛ مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الاستفادة من السيارات المستعملة والبضائع غير المستغلة.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بشكل دوي بعقد مزادات علنية لبيع سيارات وبضائع خاصة بالجهات الحكومية.
وتختص الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتخطيط ومتابعة وإعداد برامج البيع المختلفة التي تفوض بها الهيئة من قبل الجهات الحكومية لأصناف السيارات والرواكد والخردة والكهنة كذا السلع والبضائع والسيارات الجمركية وذلك لعرضها فى توقيتات معينة بما يضمن بيعها واستيعاب السوق لها، وإجراء عمليات البيوع المختلفة نيابة عن الجهات الحكومية ترشيداً للإنفاق الحكومي.
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