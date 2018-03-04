الصالحية الجديدة تستعد لطرح 10 وحدات تجارية وإدارية بالمزاد

جهاز الصالحية

محمود زكي



يستعد جهاز الصالحية الجديدة لطرح 10 وحدات تجارية وإدارية بالمدينة، وذلك عن طريق المزاد العلني بالمدينة.



قال المهندس رمضان خيري، رئيس الجهاز، إن الوحدات تشمل خمس محال تجارية، بالإضافة إلى صيدلية، وكذلك ثلاث مكاتب إدارية وكافتيريا، مشيرًا إلى أنه أرسل بيانا لهيئة المجتمعات العمرانية لتحديد موعد لطرح تلك الوحدات.



وأضاف في تصريحاته لـ"المال أن الجهاز أجرى آخر مزاد بالمدينة منذ أكثر من أربعة أشهر، حيث سجل أعلى سعر للمتر حوالي 16 ألف جنيه، متوقعا أن يشهد المزاد القادم زيادة في أسعار المتر.



وأشار أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليون جنيه.



وأوضح أنه يجري أيضًا رفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 16 مليون جنيه، حيث تقوم الجمعية التعاونية بتنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن ينتهي خلال العام المالي الحالي 2017/2018.



وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه يجري أيضًا رفع كفاءة أرصفة العمارات السكنية بالمدينة، حيث تقوم شركة سمير وسامي للمقاولات بتنفيذ المشروع.



وأشار خيري أن الميزانية الخاصة بالجهاز خلال العام المالي الحالي تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، حيث يتم استغلالها جميعًا في مشروعات خدمية ورفع كفاءة المدينة.