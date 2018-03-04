مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة مصر والبحرين وهبوط الدوحة

البورصات العربية



خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب ضعيفة بقيادة مصر و البحرين وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى منها السعودية - وسط أداء ضعيف لأسهم الطاقة والشركات المالية - والكويت بينما أغلقت بورصة الدوحة أبوابها فى إجازة لعطلة البنوك.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تعافى من هبوط في أوائل التداولات ليغلق مرتفعا 0.49 % ليصل إلى 15519 نقطة بفضل أسهم شركات الطاقة والشركات المالية ومنها شركة EFG هيرميس التى كسب سعر سهمها حوالى 2.3 %.



وارتفع مؤشر البحرين بحوالى 0.5 % ليتقدم إلى أكثر من 1380 نقطة بينما كسب مؤشرا بورصتى أبوظبى ودبى بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % و 0.1 % بقيادة قطاعي الرعاية الصحية والمرافق ليستقرا عند حوالى 4605 نقطة و 3212 نقطة على التوالى. .



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.57 % ليسجل حوالى 7369 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية، صاحبة حصة الأغلبية في أكبر منشأة ألومنيوم متكاملة في العالم، بنسبة 2.03 % بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطط فرض ضريبة 10 % على واردات الألومنيوم من أى دولة.



واتسم أداء أسهم البنوك بالضعف أيضا حيث تراجع سهم مصرف الراجحي 0.57 % ومصرف الإنماء 1.8 % حيث تعاني البنوك السعودية من أنباء مطالبة الحكومة بمدفوعات زكاة إضافية بأثر رجعى يعود إلى سنوات طويلة حتى عام 2002.



وخسر مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.59 % لينخفض إلى حوالى 6768 نقطة بقيادة سهم بنك الخليج الذي فقد سعره أكثر من 2.7 % بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.17 % ليستقر عند أكثر من 5003 نقطة.