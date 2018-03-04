البنك الأهلي يصدر شهادة أمان المصريين

إقبال العمالة على شهادة أمان

المال- خاص



أعلن البنك الأهلي عن إصدار شهادة إدخارية جديدة باسم " شهادة أمان المصريين".



ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن مشاركة البنك في إصدار شهادة امان يأتي في اطار مساهمات البنك المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي البنك الأهلي الى تدعيمه



وبادر البنك الاهلي فور إصدار الشهادات بشرائها للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التي يتعامل معها البنك مثل عمال النظافة والخدمات الأمنية والصيانة وكذا عمال اليومية شبه الدائمين مثل المخازن او المحفوظات وليس لهم ضمان اجتماعي ، اضافة الى جمعية خدمات العاملين بالبنك التي يعمل بها اكثر من ٢٨٠٠ موظف وعامل حيث قامت ادارة الجمعية بالبدء في اصدار أعلي فئة من الشهادة بقيمة 2500 جنيه حيث تتحمل الجمعية جزء من قيمة الشهادة ويتم تقسيط الجزء الذي يخص العامل على 10 شهور وذلك حرصا من البنك على تامين اسر هؤلاء العاملين لتضمن لهم ولأسرهم دخلا لائقا وحياة كريمة .



وأوضح يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن شهادة أمان تستهدف بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارا من سن 18حتي 59 سنة بفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصي 2500 جنيه



وأضاف: "تهدف الشهادة إلى توفير الحماية التأمينية لهم ضد مخاطر الاصابة والعجز او في حالة الوفاه حيث تصدر وثيقة تأمين على الحياه للعميل وبدون كشف طبي ، وتدر الشهادة عائد ثابت طوال مدتها يتم احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء على أن يتم صرفه بنهاية مدة الشهادة بعد استبعاد اقساط التأمين ، كما يسمح للعميل باختيار صرف تعويض للورثة في حالة وفاته يصرف نقدا او علي دفعات شهرية لمدة خمسة او عشرة سنوات، اضافة الى تمتع الشهادات بالدخول في سحب ربع سنوي على 200جائزة قيمة كل منها 10000 جنيه معفاه من الضرائب" .



وتابع أبو الفتوح "الشهادة تصدر بمدة ثلاث سنوات وبمشاركة ثلاثة بنوك أخرى مع البنك الأهلي وهي بنك مصر ، بنك القاهرة ، البنك الزراعي المصري اضافة الي شركة مصر لتأمينات الحياه ، وذلك لجذب فئات جديدة للتعامل مع البنوك ، كما انه للتيسير على تلك الفئات يتم الشراء فقط بالبطاقة الشخصية للمشتري".