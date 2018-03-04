مباحثات لعقد الدورة الثالثة للجنة المصرية الجورجية

وزارة الخارجية مصر

سمر السيد:



قال سفير جورجيا، ألكسندر نالباندوف أن الجانبين المصري والجورجي يبحثان حاليا مواعيد محددة لعقد الدورة الثالثة للجنة المصرية الجورجية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني التي من المفترض أن تعقد في تبليسي عام 2018 بحضور مسئولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر و الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا



وأشار فى بيان صحفى ، إلى أن الجانبين عقدا اجتماعات سابقة في عامي 2002 و 2010 في تبليسي والقاهرة، على التوالي ، ويجري حالياً النظر في إمكانية التوقيع على بعض الوثائق الاقتصادية الثنائية في إطارها.



وأكد أن عقد هذه الدورة من اللجنة سيتيح فرصة جيدة لإعادة تنشيط الروابط الاقتصادية بين البلدين.



ولفت إلى أنه اجتمع فى 20 فبراير الماضى مع رئيس مجلس النواب، علي عبد العال وناقش خلال الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات المصرية الجورجية مع إيلاء اهتمام خاص للبعد البرلماني الدولي.



وأضاف أن رئيس مجلس النواب على عبد العال أبلغه أن مجموعة الصداقة المصرية الجورجية ستنشأ في البرلمان المصري في المستقبل القريب وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، وعلى مواصلة العمل بنشاط بشأن هذه القضية.



