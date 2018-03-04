شروط عرض غبور أوتو لتقسيط صيانة الملاكي

صيانة سيارات

أحمد شوقي



أعلنت شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي ومازدا وشيري وجيلي عن عرض لتقسيط تكلفة صيانة طرازاتها في السوق المحلية لمدة 6 أشهر بدون فوائد؛ من خلال بطاقات الائتمان.



بالنسبة لشروط الاستفادة بهذا العرض قال مصدر بالشركة إن تقسيط مصروفات الصيانة وقطع الغيار يتطلب أن تتجاوز تكلفة الصيانة 950 جنيه شاملة أعمال الصيانة والميكانيكة وقطع الغيار، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ 14%.



وبالنسبة لأعمال الصيانة بمركز خدمة الهياكل؛ يشترط أن تصل التكلفة إلى 3500 جنيه للسيارت غير المؤمن عليها شاملة ضريبة القيمة المضافة، أما إذا كانت السيارة مشمولة بخدمات التأمين خارج شركة جي بي أوتو فلا بد أن تصل تكاليف الصيانة إلى 6500 جنيه للاستفادة من عرض تقسيط خدمات الصيانة؛ شاملة ضريبة القيمة المضافة.



ولفت المصدر أنه بالنسبة للسيارة المؤمن عليها لدى جي بي أوتو غبور فعلى العميل العودة إلى مركز المتابعة الخاصة بالشركة لمرعفة التفاصيل.



وأشار إلى توفير هذه الخدمات بمراكز الصيانة الرئيسية الخاصة بالوكيل فقط دون المراكز المعتمدة لدى الموزعين، مضيفا أنه لا بد أن يتم دفع تكلفة الصيانة من خلال بطاقائات الائتمان الخاصة بـ 4 بنوك هي: الأهلي المصري، ومصر، وQNB، وCIB.



وأوضح مصدر بالشركة أنه لا يمكن الاستفادة من العرض لحاملي بطاقات الائتمان الخاصة بمؤسسات أخرى بخلاف البنوك الأربعة.



وبالنسبة للإجراءات المطلوبة للاستفادة من العرض قال المصدر على العميل أن يقوم بحجز موعد للصيانة بشكل طبيعي، وبعد الحصول على الخدمات المطلوبة يتوجه إلى مهندس الصيانة أو مسئولي الحسابات بطلبه تقسيط التكاليف؛ إذا انطبقت عليه هذه الشروط.