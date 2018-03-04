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التعليم ومصر الخير تنظمان مسابقة الباحثون الشباب
الأحد 04 مارس 2018 08:01 م
مصرالخير
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مصرالخير
المال- خاص
قالت الدكتورة يسرا علام مستشارة وزير التربية والتعليم للتسويق والترويج إنه سيتم غدا توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير لتنظيم مسابقة "الباحثون الشباب" لطلاب المرحلة الثانوية بالمداس الحكومية، والتجريبية، والخاصة والدولية، على أن يبدأ التقديم للمسابقة في الأسبوع الأول من شهر أبريل وحتى ٩ مايو القادم.
يأتي ذلك بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستفادة من بنك المعرفة المصري الذى يعد أحد أهم إنجازات الدولة والمشروعات الرائدة التى تساهم فى تطوير جودة التعليم، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الاهتمام بالطالب وممارسته للأنشطة، وتحفيزه على التفكير النقدى ، والبحث العلمى، وحل المشكلات فى إطار رؤية الوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠،
وأضافت علام أن الأفكار المبتكرة والأبحاث المشاركة فى المسابقة ستكون في مجالات ريادة الأعمال، والطب، والأحياء، والإعلام، وتكنولوجيا (المياه، والطاقة، والغذاء، والزراعة)، ومن أهم شروط المسابقة أن تكون جميع المراجع أو المصادر التى يستعين بها المتسابقون من بنك المعرفة.
وفى هذا السياق، يتم الآن التنسيق مع كل من الجامعات الأمريكية، و الألمانية، و القاهرة وعين شمس؛ للاستعانة بطلاب ماجستير هذه الجامعات للإشراف والمتابعة على تلك الأبحاث، علمًا بأنه فى التصفيات سيتم عرض الأعمال المشاركة على أساتذة من هذه الجامعات، وعدد من رجال الأعمال طبقاً للتخصص، كما سيتم اختيار أفضل ١٠ أبحاث فائزة؛ ليحصلوا على منح جامعية دراسية، بالإضافة إلى أجهزة لاب توب.
والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتى فى إطار دعم مهارات البحث العلمى والابتكار كأحد مهارات القرن الـ ٢١ ؛ لتمكين الشباب من تطوير المجتمع المصري.
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