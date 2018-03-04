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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الذهب و21 يسجل 648.5 جنيه
الأحد 04 مارس 2018 07:49 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب استقرارا، اليوم الأحد، فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة لثبات الأوقية لمستوى 1322 دولارا بعد ارتفاعات فى الأسعار خلال اليومين الماضيين.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 648.5 جنيه وهو نفس سعر أمس.
وسجل عيار 18 سجل 555 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 741 جنيها، واستقرت الأوقية لتسجل 1322 دولارا بدلا من 1320 دولارا أول أمس.
وسجل الجنيه الذهب 5189 جنيها، وتسود حالة من التراجع فى الإقبال على الذهب خلال الفترة الحالية نظرا لارتفاع الأسعار.
الذهب
أسعار الذهب
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