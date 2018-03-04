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اقتصاد وأسواق
التخطيط تناقش رؤية مصر 2030 بمجلس النواب غدا
الأحد 04 مارس 2018 07:27 م
وزيرة التخطيط
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وزيرة التخطيط
متابعات
تناقش وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في فريق عمل رؤية مصر 2030 غداً بمجلس النواب التحديثات الجاري العمل عليها باستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 إلى جانب الانجازات التي تم تحقيقها من اهداف التنمية المستدامة.
وقالت د. هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه لابد من إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية حتى لا يأتي أي بعد على حساب الآخر، وأنه لابد من توفير فكرة الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأي الآخر إلي جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في كل قطاعات الاستراتيجية.
وأشارت وزيرة التخطيط أن مصر ستتقدم طوعيا هذا العام ضمن 40 دولة على مستوى العالم بتقرير للأمم المتحدة للوقوف على ما تم الوصول اليه من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدة أن مصر حققت أكثر مما كان مستهدف في عدة محاور بالاستراتيجية.
الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد عقدت مجموعة من ورش العمل لمناقشة تحديث محاور رؤية مصر 2030 بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تم استعراض استراتيجية وخطط كل وزارة متضمنة التغييرات والتحديثات ومدى ارتباط تلك الخطط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
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