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بورصة وشركات
سبأ للأدوية توزع 5.5 مليون سهم مجاني من أرباح 2017
الأحد 04 مارس 2018 07:13 م
شركة سبأ الدولية للأدوية
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شركة سبأ الدولية للأدوية
كتب: مصطفى طلعت
وافق مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 5.5 مليون سهم مجاني بقيمة 11 مليون جنيه، عن أرباح العام المالي المنتهي في ديمسبر 2017.
وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن التوزيعات موزعة بواقع سهم لكل 6 أسهم ليتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 66 مليون جنيه إلى 77 مليون جنيه.
وكشف القوائم المالية لـ"سبأ للأدوية" ارتفاع أرباحها إلى 17.4 مليون جنيه، خلال 2017، مقابل أرباح بقيمة 4.9 مليون، خلال العام السابق له، وبنمو قدره 251%.
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