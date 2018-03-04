سبأ للأدوية توزع 5.5 مليون سهم مجاني من أرباح 2017

شركة سبأ الدولية للأدوية

كتب: مصطفى طلعت



وافق مجلس إدارة شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 5.5 مليون سهم مجاني بقيمة 11 مليون جنيه، عن أرباح العام المالي المنتهي في ديمسبر 2017.



وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن التوزيعات موزعة بواقع سهم لكل 6 أسهم ليتم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 66 مليون جنيه إلى 77 مليون جنيه.



وكشف القوائم المالية لـ"سبأ للأدوية" ارتفاع أرباحها إلى 17.4 مليون جنيه، خلال 2017، مقابل أرباح بقيمة 4.9 مليون، خلال العام السابق له، وبنمو قدره 251%.