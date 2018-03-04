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أسواق عربية
الإمارات العالمية للألومنيوم تبدى استعدادها لجمارك ترامب
الأحد 04 مارس 2018 07:03 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أخر الأخبار
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خالد بدر الدين
أعلنت اليوم الأحد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ثالث أكبر مصدر للألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد كندا وروسيا أنها مستعدة جيدا لأي أوضاع في السوق، إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره فرض رسوم قدرها 25% و10 % على واردات الصلب والألومنيوم على الترتيب.
وأبلغ المتحدث باسم الشركة وكالة رويترز أن السوق الأمريكية مهمة للإمارات العالمية للألومنيوم، إلى جانب أسواق أوروبا وآسيا والإمارات العربية المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكى هدد بفرض رسوم 25 % على واردات الصلب و10 % على الألومنيوم المستورد دون استثناء أي دولة، ما جعل الاتحاد الأوروبي يهدد باحتمال اتخاذ إجراءات مضادة، كما قالت فرنسا إن هذه الرسوم غير مقبولة، وحثت حكومة الصين ترامب على التحلي بضبط النفس.
وكان مسؤولون أمريكيون كبار أعربوا عن مخاوفهم بسبب العجز التجاري الأمريكي مع الصين وحرية دخول السوق والمعاملة غير العادلة التي تواجهها الشركات الأمريكية من نظيرتها الأجنبية لا سيما الصينية.
وتتصاعد توترات اقتصادية بين واشنطن وحكومات أوروبا وبكين وانتشار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، ما دفع شركاء تجاريين للتهديد باتخاذ خطوات انتقامية، وأدى إلى هبوط حاد فى أسواق الأسهم العالمية مع نهاية الأسبوع الماضى.
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