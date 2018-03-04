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سيــارات
الأمل تقرر زيادة أسعار BYD F3
الأحد 04 مارس 2018 06:38 م
BYD F3
أخر الأخبار
BYD F3
المال - خاص
أعلنت مجموعة اﻷمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات "BYD" و"لادا"، عن زيادة أسعار طرازات "BYD F3"؛ بمقدار 3 آلاف جنيه خلال مارس الحالي لتصل إلى 170 ألف جنيه بدلاً من 167 ألف خلال الشهر الماضي.
ورجح أحد موزعي العلامة BYD، إعلان "اﻷمل لتجميع وتصنيع السيارات" عن زيادة أسعار السيارة "BYD F3"؛ جاء بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الاستيرادية بالنسبة الشحنات التي تم استيرادها مؤخرا، بالإضافة إلى سعى الوكيل المحلي إلى القضاء على "اﻷوفر برايس" - الذي يتم تحصيله من جانب بعض الموزعين والتجار.
وأشار إلى أن عددا من الوكلاء المحليين -قد أرسلوا خطابًا لشبكة الموزعين خلال اﻷسبوعين الماضيين؛ يشير بزيادة أسعار طرازاتهم بالسوق، نتيجة صعود أسعار العملات اﻷجنبية وعلى رأسها "اليورو"؛ وانعكاسها على حجم التكلفة الاستيرادية بالارتفاع.
ويذكر أن عددا من وكلاء السيارات قد قرروا تحريك أسعار طرازاتهم مطلع مارس؛ هم: "مجموعة جي بي غبور أوتو، المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، دايموند موتورز" خلال اﻷسبوع الماضي.
ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار "BYD F3" خلال مارس:
العلامة التجارية
الطراز
الفئة
أسعار فبراير
أسعار مارس
مقدار التغيير
BYD
F3
m/t
167.000
170.000
3.000
إعداد- المال المصدر: "اﻷمل لتجميع وتصنيع السيارات
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