خطة مواجهة حوادث القطارات أهم موضوعات توك شو الليلة

خريطة برامج التوك شو

رحاب صبحى :



رئيس لجنة النقل والمواصلات فى "90 دقيقة" على المحور

تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، هشام محمد عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى حوار خاصة عن أزمة ملف قطارات السكة الحديد فى مصر، وأزمة المرور فى القاهرة الكبرى.



ويكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن خطة اللجنة والبرلمان لمواجهة كوارث حوادث القطارات فى مصر، وكيف تعامل البرلمان واللجنة مع ملف حادث قطار البحيرة خلال الأيام القليلة الماضية.



كما يجيب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن الأسئلة الشائكة التى تشغل الرأى العام فى مصر ومنها هل يطالب البرلمان بإقالة وزير النقل لتكرار حوادث القطارات؟ هل يوافق البرلمان على دخول القطاع الخاص للاستثمار فى السكة الحديد والقطارات؟ هل يسن البرلمان تشريعات جديدة لمعاقبة المتورطين فى أحداث القطارات فى مصر؟ مين يدفع فاتورة دماء المصريين على مزلقانات الموت؟ وكيف ستتعامل اللجنة مع ملف تطوير المزلقانات؟



كما يكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن تفاصيل لجنة تقصى الحقائق حول ازمة حادث قطار البحيرة وما هى التوصيات التى وصل إليها البرلمان فى اجتماعه اليوم عن حادث القطار وومتي تنتهي حوادث القطارات وما نحتاجة لتغير منظومة السكة الحديد.



سامى عبدالعزيز فى "دائرة الضوء" على الثانية

يستضيف برنامج فى دائرة الضوء على قناة النهار فى السابعة مساءً، الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، والنائب محمد على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب.



ويتحدث عبدالعزيز عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (شهادة الأمان)، وأبعادها الاجتماعية وكيف تحمي العمالة المؤقتة، ودور البنوك الوطنية والبنك المركزي في تنفيذ المبادرة، ويكشف أهمية مشروع العلمين الجديدة، ولماذا تتجه الدولة نحو تعمير الغرب والشرق في توقيت واحد، ودور الإعلام في هذه المرحلة.



ويتحدث النائب محمد علي عن شهادة الأمان كتطبيق عملى للعدالة الاجتماعية، البرنامج تقديم إبراهيم حجازى.





منة شلبى فى "باب الخلق" على النهار

يستضيف برنامج "باب الخلق" الفنانة منة شلبى على قناة النهار فى الثامنة مساءً، وتتحدث عن أعمالها القادمة السابقة، وتطورها فى تنوع أدوراها فى الأعمال الدرامية والسينمائية، البرنامج تقديم محمود سعدى.



التأمين على العمالة المؤقتة والدائمة موضوع "من ماسبيرو" على الأولى

يستضيف برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى فى الواحدة والنصف صباحا المهندس أحمد برانى، ويدور الحوار حول عن مؤتمرات الشباب، وتأهيل الشباب بالبرنامج الرئاسى، وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتدور الحلقة عن التأمين على العمالة المؤقتة والدائمة.



يذكر أن برنامج "من ماسبيرو" تقديم عاطف كامل، وشرين الشايب، يرأس تحريره أمل أبوعرام، ومن إخراج طارق سند.