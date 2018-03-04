بن سلمان يصل القاهرة .. وزيارة مرتقبة للاسماعيلية

اتصال هاتفي بين السيسي وبن سلمان

نادية صابر





وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى القاهرة، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق لقطات بثها التليفزيون المصري.



ومن المنتظر غدا الاثنين يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيارة لمدينة الإسماعيلية و يرافقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي يزور مصر حاليا.



وتوقعت مصادر مطلعة بالإسماعيلية أنه الرئيس وضيفه سيشهد مشروعات التنمية بالمحافظة و إفتتاح فندق توليب الفرسان المقام على جزيرة الفرسان المطلة على بحيرة التمساح وقناة السويس



وتشهدالإسماعيلية إنتشار أمنيا مكثفا وتم الدفع بتعزيزات أمنية في المناطق المتاخمة لمجرى قناة السويس ومنطقة فندق توليب من عدة أيام.



وأخطرت جمعية رجال الأعمال في بيان عاجل أن اللقاء المقرر عقده غدا مع الفريق مهاب مميش ورئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور هشام عرفات وزير النقل تم تأجيله بسبب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر.



