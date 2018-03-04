EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
مرتضي منصور يعلن اقتراب حل أزمة الزمالك
الأحد 04 مارس 2018 05:45 م
مرتضي منصور
أخر الأخبار
مرتضي منصور
علي المصري
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اجتماع عقد اليوم بين رئيس الوزراء ، ووزير الشباب والرياضة ، ووزير العدل ، ومحافظ البنك المركزي ، لبحث أزمة الزمالك وحلها.
وأكد رئيس الزمالك بأنه خلال 3 أو 4 أيام سوف يتم حل أزمة الزمالك ، بعد الجلسة التي أقيمت اليوم ، وستكون في مصلحة الزمالك واعضائه .
ووجه رئيس الزمالك شكره لرئيس الوزراء على التدخل لحل الأزمة في اسرع وقت للحفاظ على كيان القلعة البيضاء.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا