مرتضي منصور يعلن اقتراب حل أزمة الزمالك

علي المصري





كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اجتماع عقد اليوم بين رئيس الوزراء ، ووزير الشباب والرياضة ، ووزير العدل ، ومحافظ البنك المركزي ، لبحث أزمة الزمالك وحلها.





وأكد رئيس الزمالك بأنه خلال 3 أو 4 أيام سوف يتم حل أزمة الزمالك ، بعد الجلسة التي أقيمت اليوم ، وستكون في مصلحة الزمالك واعضائه .





ووجه رئيس الزمالك شكره لرئيس الوزراء على التدخل لحل الأزمة في اسرع وقت للحفاظ على كيان القلعة البيضاء.