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سيـــاســة
وزيرة السياحة تعيد هيكلة الوزارة وهيئة التنشيط
الأحد 04 مارس 2018 05:21 م
رانيا المشاط وزيرة السياحة
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رانيا المشاط وزيرة السياحة
دعاء محمود
وجهت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة والهيئة لترشيح 5 من الكفاءات الشابة فى كل منها الذين يترواح أعمارهم ما بين 28 و35 عاما والمشهود لهم بالتميز والعمل الدؤوب ويتمتعون بمهارات الإتصال الحديثة، وذلك في موعد غايته 30 مارس الجارى لكي تقوم بتشكيل فرق عمل تتواكب مع معطيات خطة التطوير في الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وتشجعيا للكفاءات الشابة
كما أصدرت الوزيرة قرارا بندب السيد حمدى صبحي لشغل منصب مساعد وزير للإشراف على قطاع الأمانة العامة بالوزارة والشئون المالية والإدارية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى لمدة عام، بالإضافة إلى قرار بندب السيد أحمد حمدى للعمل بوظيفة رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بالوزارة.
كما أصدرت الوزيرة قرارا بإلغاء قرارى الوزير السابق بتعيين المستشارين الدكتور خالد المناوى، والأستاذة سامية ماهر.
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