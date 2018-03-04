زراعة شمال سيناء: وصول 4 سيارات محملة بـ12 طن أسماك

جارٍ التنسيق لدخول شحنات أخري يوم الثلاثاء





محمد مجدي

أكد المهندس عاطف مطر، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة شمال سيناء، وصول 4 سيارات نصف نقل محملة بالأسماك الطازجة والمجمدة، إلي مدينة العريش، صباح اليوم الأحد، تم إرسالها من قبل هيئة الثروة السمكية، محملة بحوالى 12 طن أسماك متنوعة، ليتم طرحها في الأسواق بأسعار مخفضة.

وقال في تصريح خاص لـ"المال"، إنه جارٍ التنسيق مع الجهات الأمنية، لتسهيل دخول سيارات أخري محملة بالخضراوات والأسماك، بحد أقصي يوم الثلاثاء المقبل.

يشار إلي أنه تم إرسال 65 سيارة نصف نقل بالإضافة إلي سيارة تريلا، محملة بالخضراوات إلي العريش يوم الأربعاء الماضي، حسب ما أكده مطر لـ"المال".

وكانت "المال" قد انفردت، بالمنشور الذي أصدره محافظ شمال سيناء، فجر اليوم الأربعاء، بتحديد أسعار 9 أنواع خضراوات مع تحديد الكمية التي يحصل عليها كل فرد من مواطني شمال سيناء.