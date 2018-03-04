سوديك تخطط لتسليم 1000 وحدة خلال 2018

سوديك



مصطفى طلعت



تخطط شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، لتسليم حوالي 1000 وحدة في 2018، بإجمالي إيرادات 3.9 مليار جنيه.



وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، إن هذه التوقعات تؤكد الثقة في قوة السوق العقارية المصرية، بالإضافة إلى المصداقية العالية التي تتمتع بها الشركة.



جدير بالذكر أن "سوديك" حققت أرباحاً بلغت 598.62 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر، مقابل 441.33 مليون في 2016.