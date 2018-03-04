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بورصة وشركات
سوديك تخطط لتسليم 1000 وحدة خلال 2018
الأحد 04 مارس 2018 04:24 م
سوديك
أخر الأخبار
سوديك
مصطفى طلعت
تخطط شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، لتسليم حوالي 1000 وحدة في 2018، بإجمالي إيرادات 3.9 مليار جنيه.
وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، إن هذه التوقعات تؤكد الثقة في قوة السوق العقارية المصرية، بالإضافة إلى المصداقية العالية التي تتمتع بها الشركة.
جدير بالذكر أن "سوديك" حققت أرباحاً بلغت 598.62 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر، مقابل 441.33 مليون في 2016.
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