المشروعات وجامعة عين شمس توقعان مذكرة لدعم العمل الحر

مذكرة تفاهم بين جهاز المشروعات وجامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل الحر

أحمد الدسوقى



وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس مذكرة تفاهم بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتأهيل خريجي وطلبة الجامعة على إقامة وإدارة مشروعات صغيرة بنجاح خاصة المشروعات المعتمدة على أفكار ابتكارية ولها جدوى اقتصادية.



وقالت جامع فى تصريحات لها اليوم ، إن مذكرة التفاهم تأتى أستمرارا لمجهودات الجهاز ممثلا في محور الخدمات غير المالية وريادة الاعمال وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2018 بين وزارة التعليم العالى والجهاز والتى تهدف الى تشجيع الشباب على اقتحام مجال العمل الحر وبدء تنفيذ مشروعاتهم بنجاح وذلك من خلال اللقاءات والندوات والمسابقات التي سيتعاون الجهاز مع الجامعات في اقامتها باستمرار مما يساعد الشباب علي معرفة الخدمات التي يقدمها جهاز المشروعات لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و التيسيرات التي تمنحها الدولة لمشروعات الشباب.



وأشارت إلى أنه سيتم تنمية وتطوير مهارات خريجي الجامعات وإعدادهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل ومساعدتهم في الوصول لفرص عمل من خلال التشغيل الذاتي



ولفتت إلى قيام الجهاز بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الطلبة والخريجين لريادة الاعمال و تشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية لديهم مع إتاحة التمويل اللازم لتحويلها إلى مشروعات ذات جدوى،كما سيساهم الجهاز بالخبرة الفنية في إقامة وتسكين المبتكرين من الشباب بحاضنات أعمال وحاضنات تكنولوجية.



واكدت نيفين جامع ان نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وخاصة الخريجين هي احدى محاور استراتيجية الجهاز لتنفيذ توجيهات الدولة ورؤية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الجهاز نحو تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتطوير علاوة على إتاحة التمويل والدعم الفني الملائم للشباب لتشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة بدلا من الوظائف التقليدية وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع وتحويلهما إلى حقائق ملموسة ومشروعات ذات مردود اقتصادي لهم وللمجتمع.



ومن جانبه قال الدكتور عبد الوهاب عزت ان الجامعة ستقوم بتعريف الطلبة بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال الندوات واللقاءات، وكذلك توفير اماكن التدريب وتجهيزها بالوسائل اللازمة واللوجستيات الخاصة بتنفيذ انشطة التدريب، إلى جانب اختيار رواد الاعمال من الخريجين وطلبة الجامعة أصحاب الأفكار الابتكارية والإبداعية الممكن تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات ناجحة وكذلك ترشيح كوادر من هيئة تدريس الجامعة ومعاونيهم ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمي مشورة لبرامج ريادة الأعمال وتحمل تكلفة إعدادهم. .



وأشار إلى أنه سيتم إضافة مكون دراسة الجدوى لمشروعات التخرج بالكليات العملية لتشجيع الشباب علي تحويلها لمشروع له مردود اقتصادي بالإضافة الى توفير أماكن مناسبة لإقامة حاضنة تكنولوجية للمشروعات وتجهيزها وإدارتها بشكل علمي..