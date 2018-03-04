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بورصة وشركات
الوادي للسياحة تتقدم بالتماس حول طرح سكاي لايت بالبورصة
الأحد 04 مارس 2018 04:11 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
قررت شركة الوادي للاستثمار السياحي تفويض رئيس مجلس الإدارة لتقديم التماس للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إعادة النظر في قرار إرجاء طرح أسهم شركة سكاي لايت للتنمية السياحية بالبورصة، وذلك وفقًا لإفصاح صادر عن الشركة.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، يناير الماضي إرجاء السير في إجراءات طرح أسهم سكاي لايت للتنميه السياحية، التابعة للوادي للاستثمار السياحي بالبورصة للمرة الثانية وذلك لحين إشعار آخر.
يبلغ رأسمال "سكاي لايت" 102.788 مليون جنيه، موزعاً على 102.788 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم وتساهم فيها الوادي للسياحة بنسبة 45.1 %.
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