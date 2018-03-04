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اتصالات وتكنولوجيا
اجتماع طارئ بالأعلى للجامعات حول دراسة طلاب جامعة سيناء
الأحد 04 مارس 2018 03:35 م
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال - خاص
يعقد المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الإثنين لتحديد كيفية استكمال طلاب جامعة سيناء دراستهم فى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى لحين انتهاء العملية الشاملة سيناء 2018.
يأتى انعقاد الاجتماع عقب دراسة الوزارة بالتعاون مع إدارة جامعة سيناء كافة البدائل والخيارات الممكنة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على مصالح الطلاب وأمنهم .
وعلى مستوى المعاهد العليا بشمال سيناء فقد تقرر نقل طلاب المعهد العالي للسياحة واللغات والإدارة بالعريش إلى مقر مؤقت بالمجمع التعليمى بالإسماعيلية، ونقل طلاب المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش إلى مقر مؤقت خلف جامعة قناة السويس والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش إلى كلية الهندسة بجامعة قناة السويس. والمعهد الفنى الصناعى ببئر العبد تخصص كهرباء إلى المعهد الفنى الصناعى ببورسعيد. .وتخصص مدنى إلى المعهد الفنى الصناعى بالزقازيق. والمعهد الفنى التجارى بالعريش إلى المعهد الفنى التجارى ببورسعيد. وذلك لحين انتهاء العمليات واستقرار الأوضاع في شمال سيناء.
وعلى مستوى طلاب جامعة العريش، فقد تقرر اختصار المناهج الدراسية مع عدم الإخلال بالمضمون العلمى ومد فترة الفصل الدراسى الثانى وإلغاء الفصل الصيفى summer course إذا استدعى الأمر ذلك ، حتى نهاية العمليات واستقرار الأوضاع فى شمال سيناء .
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