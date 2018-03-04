محطة المياه



المال - خاص



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها (ميت خلفان - كفر المصيلحة - شنوان)، بداية من الساعة الرابعة فجر يوم الإثنين الموافق 5/3/2018 حتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم لإجراء أعمال الغسيل الدورى وبعض أعمال الصيانة الخاصة بالشبكات بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مدينة شبين الكوم وضواحيها.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترةأ موضحة أنها تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125).

