جاز الباكستانية تختار إريكسون لتطوير شبكتها

إريكسون



المال – خاص



وقعت شركة إريكسون لحلول الاتصالات عقدا مع شركة جاز الباكستانية للمحمول لتطوير وإدارة أداء الشركة لشبكة الراديو ستسمح هذه الشراكة لشركة جاز من الاستفادة من خبرة وابتكار شركة اريكسون في هذا المجال لتعزيز التجربة الخلوية الشاملة لعملائها وستقوم إريكسون بموجب الاتفاقية بتقديم خدمات تطوير وإدارة الأداء لنحو 23،500 موقع لا سلكي.



بدأت رحلة الشراكة قبل عام واحد عندما اسندت شركة جاز جزء صغير من شبكتها إلى إريكسون للقيام بإعمال تحسين الأداء وبالنظر إلى ما قدمته اريكسون من اداء وتنفيذ مميز، قررت جاز أن تثق في إريكسون للقيام بتطوير اداء شبكتها بالكامل لمدة ثلاث سنوات إضافية، بدءا من يناير 2018 وتشكل هذه الصفقة نقلة كبير في الشراكة بين شركة جاز وإريكسون فيما يخص النطاق الراديوي.



يقول عامر إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة جاز: " تسعدني شراكتنا مع اريكسون لأن هذا يعني ان شبكة راديو جاز في أيد أمينة، ولأن مصلحة عملائنا هي اهم اولوياتنا في اي قرار نتخذه، فإنني واثق من أن اريكسون تشارك التزامنا بتقديم أفضل تجربة للمستخدم".



وتقول رافية إبراهيم، رئيسة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "يضع هذا الاتفاق أساسا لإريكسون لتقديم حلول مبتكرة بشكل استباقي إضافة إلي تعزيز قدراتها التعاونية وتلبية الطموحات الاستراتيجية لشركة جاز، والآن نعمل على توسيع شراكتنا وبناء اساس قوي لرحلة مشتركة تمهد الطريق لتكنولوجيات الجيل القادم".