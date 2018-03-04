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بنـــوك
جهاز المشروعات يضخ 20 مليون جنيه لتمويل 20 مقاولًا
الأحد 04 مارس 2018 03:04 م
نيفين جامع 5
أخر الأخبار
نيفين جامع 5
سيد بدر
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 20 مليون جنيه لتمويل نحو 20 مقاولا.
وأضافت فى تصريحات صحفية اليوم أن هناك منتجا مخصصا لتمويل مقاول الباطن بجهاز تنمية المشروعات يتيح تمويله حتى 3 ملايين جنيه، موضحة أنه مازال هناك تخوف من المقاول فى الحصول على تمويلات.
وأوضحت أن الجهاز يتطلب أوراقا مبسطة من المقاول للحصول على التمويل وتتلخص فى مستندات خاصة بالنشاط بجانب إفادة من اتحاد المقاولين بالفئة التى ينتمى اليها المقاول وحجم الأعمال.
وأشارت إلى أن الجهاز قام بضخ 5.3 مليار جنيه للمشروعات خلال عام 2017 48% منها بالقطاعى التجارى والخدمى، موضحة أن الجهاز يسعى الى التوسع فى تمويل المقاولين فى ظل أهمية القطاع فى توفير فرص عمل كثيفة العمالة.
التمويل متناهي الصغر
الشركات الصغيرة والمتوسطة
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