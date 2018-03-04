ملتقى بناة مصر يكرّم وزير الإسكان



بدور إبراهيم - رضوى عبد الرازق



كرم ملتقى «بناة مصر»، في دورته الرابعة التي تنعقد اليوم الأحد بالقاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجهوده في دعم قطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية بالدولة خلال المرحلة الماضية.



وسلم التكريم للسيد وزير الإسكان المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، والسيد المهندسممدوح بدرالدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري.



وساهم الدكتور مصطفى مدبولي بشكل جوهري في مواجهة مشكلات شركات المقاولات التي تعمل في مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قانون تعويض شركات المقاولات، بسبب فروق الأسعار ، ومد توقيتات تنفيذ عدد من المشروعات، بالإضافة إلى دوره البارز فى دعم وتنمية العديد من المشروعات القومية للدولة.



وتنفذ الدولة حاليا مايقترب من 10 مشروعات قومية ضخمة، منها "محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء جيل من المدن الجديدة، والخطة القومية للطرق وتنمية 1٫5 مليون فدان"، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2017 - 2018 إلى 5%، وزيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% العام المالي المقبل.



وينظم متلقى بناة مصر فى دورته الرابعة، وكالة إكسلانت والاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقاري لأول مرة بهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل المشروعات القومية مابعد انتخابات الرئاسة، والخروج بمنظومة جديدة للتعاون مع القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، لإحداث التكامل وتوحيد الرؤى حول الفرص الاستثمارية المميزة والناجحة واستعراض كافة الوسائل التحفيزية والتمويلية للقطاع.



ويضم الملتقى هذا العام أكثر من 700 مشارك يمثلون قيادات القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، باعتبارهم فرصة كبيرة لمنظومة التشييد والبناء بكافة عناصرها لمناقشة مجتمعية ومؤسسية لعدد من القضايا الخاصة المتعلقة بقدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشروعات الدولة القومية وسبل تسريع تنفيذها، وتدريب وتأهيل الأيدى العاملة، وتوفير الطاقة ومواد البناء، وأيضا تطوير التشريعات والقوانين الاستثمارية الحاكمة.



واستعرض الملتقى فى الدورة الحالية للملتقي كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها وحلها ، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد.

