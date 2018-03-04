أكسا تؤمن على العاملين بجاما للإنشاءات

أكسا

مروة عبد النبى :



أبرمت شركة "أكسا" لتأمينات الحياة عقد طبى على العاملين بشركة "جاما" للإنشاءات والبالغ عددهم 669 عامل بإجمالى مبالغ تأمين قيمتها 2.5 مليون جنيه.



وقالت الدكتورة أسما يوسف مدير العمليات والتشغيل بشركة "NASCO" للوساطة التأمينية ان التغطية التأمينية التى يوفرها التعاقد مع "جاما" هى الرعاية الصحية الشاملة واجراء الفحصوات الطبية الشاملة كدخول المستشفيات والعيادات وارجاء العمليات الجراحية والأسنان والنظارات.



ولفتت يوسف إلى أن شركتها نجحت فى إبرام عقود تأمين طبى وحياة مكثفة خلال العام المالى الماضى مشيرة إلى أن نسبتهما تصل إلى 85% من إجمالى محفظة اعمال الشركة.



أضافت أن شركتها فى مصر فرع لمجموعة شركات "NASCO" التى لديها 10 فروع اخرى ومقرها الرئيسى فى دبى وتعمل فى مجالات التأمين وإعادة التأمين والوساطة التامينية وادارة الرعاية الطبية "TPA"



ومن المعروف ان شركتها تعمل فى السوق المصرى منذ فبراير عام 2015 وحصلت على التجديد منذ ايام لمدة 3 سنوات مقبلة وهى الشركة رقم 59 فى سجلات تراخيص مزاولة النشاط بالهيئة العامة للرعاية الطبية .







