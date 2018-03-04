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بنـــوك
المركزي: الاحتياطى الأجنبى يسجل أعلى مستوى منذ التسعينيات
الأحد 04 مارس 2018 01:34 م
البنك المركزى 3
أخر الأخبار
البنك المركزى 3
زاد بقيمة 4.3 مليار دولار فى فبرير
خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزي اليوم الأحد أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضى من 38.209 مليار في يناير هذا العام.
وذكرت وكالة رويترز إن الاحتياطي النقدي الأجنبى بحوالى 4.315 مليار دولار في فبراير ليسجل أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وكانت الحكومة طرحت مصر في فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 % ليرتفع إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
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