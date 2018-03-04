الملا: زيادة إنتاج ظهر إلى 700 مليون قدم يوميًا

طارق الملا

خالد بدر الدين



أعلن طارق الملا وزير البترول لوكالة رويترز اليوم الأحد، أن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع فى البحر المتوسط إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا فى مايو المقبل.



وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول عام 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالى، لاسيما بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية الحقل فى 2015.



وبدأ الانتاج من الحقل - الذى يحوى احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعب من الغاز- في ديسمبر الماضى بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا على أن يزيد تدريجيا إلى حوالى مليار قدم مكعب فى منتصف العام الحالى وإلى 2.7 مليار قدم مكعب العام المقبل.





