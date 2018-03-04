رئيس الوزراء يجتمع بوزير الشباب والرياضة لبحث أزمة الزمالك

شريف إسماعيل 9



المال - خاص



اجتمع اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لعرض الوضع المالى والإدارى بنادى الزمالك للألعاب الرياضية بعد قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من الوزارة لإدارة الشئون المالية للنادى لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا.



وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الشباب والرياضة لضمان سير العمل بنادى الزمالك.



واستعرض وزير الشباب والرياضة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة فور وصول قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة لإدارة شئون النادى المالية برئاسة اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعضوية عشرة من المختصين بالشئون المالية والقانونية والإدارية بكل من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة وقد بدأت هذه اللجنة مباشرة عملها منذ مساء السبت الماضي.