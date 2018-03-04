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بورصة وشركات
النساجون الشرقيون توزع 620.8 مليون جنيه أرباحاً على المساهمين
الأحد 04 مارس 2018 12:22 م
النساجون الشرقيون
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النساجون الشرقيون
مصطفى طلعت
اقترح مجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد توزيعات نقدية على المساهمين عن إجمالي أرباح 2017، بقيمة 620.8 مليون جنيه، مع ترحيل 173.5 مليون من الأرباح للعام المقبل.
يُذكر أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 741.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 528.9 مليون جنيه في 2016، فيما زادت المبيعات إلى 10.2 مليار جنيه مقابل 6.16 مليار العام السابق له.
ويبلغ رأسمال "النساجون الشرقيون" 450 مليون جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم، بقيمة أسمية جنيه للسهم.
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