ما هى وثيقة عطل الماكينات؟ ومن يحتاجها؟

وليد سيد مصطفى جديد

وليد سيد مصطفى



كثيرا ما نسمع عن وثيقة عطل الماكينات (Machinery Breakdown – MB) والتى تلبى احتياجات العديد من عملاء التأمين، ولتسليط الضوء على هذه الوثيقة والتغطيات التى تشملها والعملاء المستهدفين، قال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة للحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن تأمين عطل الآلات للماكينات والأجهزة من أهم أنواع التأمين التى يجب على المصانع والفنادق ومالكى أنشطة تستخدم فيها ماكينات أن تقوم بالتأمين ضد عطل الماكينات.



وأضاف أنه يتعين أن تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار المادية المفاجئة وغير المتوقعة

«Sudden & Unforeseen» والتى قد تلحق بالآلات أو البنود المؤمن عليها أثناء وجودها بالموقع المذكور بالوثيقة فى أى وقت خلال مدة التأمين.



و أوضح أن شركة التأمين تغطى عطل الماكينات الناتج عن التصميم الخاطئ، وأخطاء التصنيع أو التركيب، الصنعة السيئة، نقص المهارة، فضلا عن الإهمال، نقص المياه بالغلايات، الانفجار، وكذلك تطاير الأجزاء بفعل قوة الطرد المركزية، وقصور الدائرة الكهربائية، العواصف..... إلخ مما يستلزم معه الإصلاح أو الاستبدال.



وأشار إلى أنه تسرى التغطية بموجب هذه الوثيقة على البنود المؤمن عليها، بعد إتمام اختبارات الأداء وتشغيلها بنجاح، كما تسرى سواء كانت خلال فترات التشغيل أو الراحةأو فكها بغرض التنظيف، أو إجراء العمرات أو نقلها داخل موقع العمل أو عند إعادة التركيب اللاحق لتلك الإجراءات، لافتا إلى أنه يعتبر شرطا أساسياً لهذا التأمين أن يكون مبلغ التأمين مساويا لتكلفة استبدال الآلة المؤمن عليها بأخرى جديدة من نفس النوع والقدرة، أى القيمة الاستبدالية للآلة متضمنة على سبيل المثال مصاريف الشحن والرسوم الجمركية، وأى رسوم أخرى إن وجدت وكذا تكاليف التركيب.