حسام ثابت: حورس تقتحم نشاط متناهى الصغر

حسام ثابت حورس للتأمين

❏ أول تجربة للمجتمع المدنى لتمويل برامج الرعاية الصحية لمحدودى الدخل

❏ برنامج يجمع بين الطبى وتأمينات الحياة والحوادث المتنوعة

❏ التعاقد مع «AMIS» وشركتى تأمين لتوفير التغطيات

❏ استهداف دعم الجمعيات والمؤسسات الكبرى للتوسع فى التجربة

❏ بدء مشروع عيادات «FILOMINA » الخيرية وافتتاح فرعين العام الجارى



الشاذلى جمعة



اقتحمت مؤسسة حورس للرعاية الصحية والتنمية «HICD» نشاط التأمين متناهى الصغر من منظور جديد يقوم على الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى، وشركات الرعاية الصحية وشركات التأمين بجانب مقدمى الخدمات.



قال حسام ثابت، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إنه تم توقيع بروتوكول بين المؤسسة وعدد من الجهات، إضافة إلى التعاقد مع شركة التجاريون للإدارة والخدمات المتكاملة «AMIS» لتقديم برنامج (رعاية أكثر) لصالح الحالات التابعة للمؤسسة، سواء معدومى الدخل والذين تمول المؤسسة البرنامج نيابة عنهم، أو متوسطى الدخل والذين يتمتعون بخدمات البرنامج بأسعار مخفضة مع مساعدة المؤسسة لهم فى حالة التعثر على سداد اشتراك البرنامج.



وأضاف ثابت أن هذا النموذج لتمويل التأمين الطبى متناهى الصغر لصالح غير القادرين يتم تطبيقه لأول مرة فى مصر من خلال مؤسسات العمل المدنى وتهدف مؤسسة حورس (HICD) لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع المصرى، وهى مؤسسة غير هادفة للربح وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، فيما تقوم كذلك بتنمية المجتمع وتوعيته فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية والتأمين الصحى.



وأكد أن المؤسسة تقدم خدماتها لنحو 500 أسرة منها 100 من محدودى ومعدومى الدخل و400 من متوسطى الدخل، ويتم التصنيف للمستوى المادى والاجتماعى للأسر طبقا لمعايير من خلال منظومة بحثية، وتحصل الأسر محدودة الدخل على تلك الخدمات مجانا، فيما تحصل الأسر متوسطة الدخل على تلك الخدمات بأسعار مخفضة.



وبدأ العمل فى منطقتى هرم سيتى وابنى بيتك بالسادس من أكتوبر، والتى تسكن بها بعض الأسر محدودة الدخل، التى تم نقلها من منطقة الدويقة ومصر القديمة بجانب وجود أسر متوسطة الدخل؛ لعدم توافر جهات علاجية تقدم لها الخدمات الصحية التى تحتاجها، خاصة فى الأماكن النائية والمدن الجديدة.



وكشف أن برنامج «رعاية أكثر» يقدم لتلك الأسر خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالطوارئ وعلاج الحالات الحرجة، وهى الحالات التى تهدد حياة الإنسان.



وتكون هذه الحالات محددة بدقة، حتى أنها تغير نمط الحياة جذريا بعد استقرار الحالة على العلاج مثل الأزمة القلبية والجلطة بكل أنواعها وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب التشخيصية وحروق الدرجة الثالثة والالتهاب السحائى البكتيرى بجانب العناية المركزة وجراحات شرايين القلب والأورطى والسرطان (العلاج الجراحى)، وكذلك الأمراض المزمنة وهى أمراض تدوم فترات طويلة وتتطوّر بصورة بطيئة عموما، مثل أمراض السكر والضغط فضلا عن حالات إصابات الحوادث.



وأضاف ثابت أن البرنامج يشمل توفير تغطية مخاطر التى تؤثر على دخل الأسرة نتيجة الحوادث الشخصية لتلك الأسر بعد الوفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين من خلال تعاقد شركة التجاريون مع شركات تأمينات الممتلكات لتوفير تلك التغطية لصالح الأسر التى ترعاها المؤسسة، وأيضا مع شركات تأمينات الحياة لتغطية مخاطر الوفاة الطبيعية والعجز الكلى المستديم لصالح تلك الأسر.



كما يوفر البرنامج بطاقة تخفيضات لتلك الأسر للحصول على الخدمات الصحية غير المدرجة بالبرنامج بأسعار مخفضة.



وأكد أن تلك المنظومة تخلق تكاملا بين قطاع التأمين والرعاية الصحية ومنظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، خاصة محدودى الدخل ومتوسطى الدخل.



وأشار إلى أن المؤسسة بدأت مشروع عيادات فيلومينا «FILOMINA» الخيرية فى منطقة هرم سيتى، وتضم خمسة تخصصات ضرورية لخدمة المنطقة وهى النساء والولادة والأطفال والباطنة والقلب والأوعية الدموية بجانب العظام، فيما تخطط الموسسة لافتتاح فرعيين خلال العام الجارى، وتفاضل بين مناطق مساكن الشباب بهضبة الأهرام أو ابنى بيتك، وكذلك الحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر.



وكشف ثابت أن المؤسسة تقدم دورات تدريبية للأسر التى ترعاها لتأهيلهم لسوق العمل كتأهيل مهنى لبعض الحرف بجانب دورات تثقيفية لتقويم الفكر والسلوك الاجتماعى الخاص بهم بهدف تنمية المجتمع.



وأضاف أنه من المخطط زيادة عدد الأسر محدودة ومعدومى الدخل التى يشملها البرنامج مجانا من 100 أسرة حاليا إلى 250 أسرة خلال العام الجارى، ويتم تمويل البرنامج ذاتيا من خلال المؤسسين، فيما تسعى المؤسسة للتواصل مع المؤسسات والجمعيات الكبرى؛ للحصول على تبرعات لتمويل برنامج الرعاية الصحية متناهى الصغر لصالح محدودى ومتوسطى الدخل كإسهام من المجتمع المدنى فى الرقى بالمستوى الصحى للمصريين، واستكمالا لجهود الدولة فى الاهتمام بمحدودى الدخل.



ولفت إلى أن مقر المؤسسة بمنطقة الهرم فيما لديها فرع آخر فى مدينة السادس من أكتوبر؛ للتسهيل على الأسر الفقيرة التواصل معها والتمتع بخدماتها، فيما تخضع جميع تبرعات وأنشطة المؤسسة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى كغيرها من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.



وأكد أنها مؤسسة تنموية غير هادفة للربح تستقبل أموال التبرعات والمنح والزكاة، وتقوم بصرفها فى مصارفها الشرعية، كما تستثمر أموال المنح والتبرعات للحصول على عائد يتم إنفاقه على المشاريع المختلفة ووضعت نصب أعينها المشاركة فى بناء الإنسان وتنميته من تعليم وصحة وتكافل اجتماعى وبحث علمى وتهدف إلى القضاء على الفقر والمرض والبطالة.



واعتبر أن فكر المؤسسة يتماشى مع سياسة الدولة فى التوسع فى التمويل والتأمين متناهى الصغر، إذ يقوم نشاط المؤسسة على تمويل الأسر محدودة ومعدومة الدخل عبر التبرعات مجانا؛ للحصول على برنامج متكامل يجمع بين الخدمات الصحية الأساسية والضرورية كالحالات الحرجة والمزمنة.



وأشار إلى أن المؤسسة حصلت على ترخيص نشاطها وإشهارها عام 2015 فيما بدأت العمل فعليا عام 2016 وقام بتأسيسها مجموعة من الأفراد المهتمين بالمجتمع المدنى ونشاط الرعاية الصحية.