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عقـــارات
الإسكان: تسليم 240 وحدة بمشروع دار مصر القاهرة الجديدة 25 مارس
الأحد 04 مارس 2018 09:50 ص
الوحدات السكنية بالعريش
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الوحدات السكنية بالعريش
بدور إبراهيم:
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 25/3/2018، في تسليم دفعة أخرى من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة القرنفل، وهى 240 وحدة (كود رقم 111)، للفائزين بها.
وقال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم 10 عمارات بمنطقة القرنفل (كود رقم 111)، أرقام (72 – 73 – 78 – 85 – 86 – 93 – 94 – 101 – 102 – 103).
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس مصطفى فهمى أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.
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