EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
شركات آسيوية تتقدم لإقامة مناطق حرة
الأحد 04 مارس 2018 09:27 ص
منى زوبع - الاستثمار
أخر الأخبار
منى زوبع - الاستثمار
❏ زوبع: عرض «طابا - نوبيع» على مجلس الوزراء
أحمد عاشور
أعلنت منى زوبع، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن شركات أسيوية طلبت إقامة منطقتين بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتوقعت البت فى تلك الطلبات، خلال أيام.
ويسمح قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017، بإنشاء المناطق الحرة الخاصة، بعد تجميدها لمدة عامين بموجب القانون السابق، الصادر فى 2015.
فى سياق متصل كشفت «زوبع» عن تقدم الهيئة بطلب لمجلس الوزراء لإنشاء منطقة حرة عامة بمنطقة «طابا - نوبيع»، بعد إنهاء الإجراءات التنسيقية مع محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن المشروع كان أحد المطالب الرئيسية لمستثمرى المنطقة، بهدف التمتع بمزايا المناطق الحرة، والتى من بينها إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم، وكامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية، حال البيع للسوق المحلية، وغيرها من المزايا.
ويوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة، وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، انشاء 5 مناطق أخرى.
ووافق مجلس الوزراء فى يناير الماضى، علي على تأسيس شركة تتبع هيئة الاستثمار، مهمتها تنمية المناطق الحرة والاستثمارية، ومناطق خدمات الاستثمار، برأسمال 300 مليون جنيه، وقالت زوبع إنه سيتم الإعلان عن مجلس إدارتها خلال أيام.
وحسب المستهدف، من المقرر أن يرتفع رأس المال الشركة إلى 3 مليارات جنيه، وستعمل على وضع البنية الأساسية للمناطق الجديدة، وتلبية احتياجات المناطق القائمة، خاصة بمحافظات الصعيد.
هيئة الاستثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا