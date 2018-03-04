شركات آسيوية تتقدم لإقامة مناطق حرة

منى زوبع - الاستثمار

❏ زوبع: عرض «طابا - نوبيع» على مجلس الوزراء



أحمد عاشور



أعلنت منى زوبع، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن شركات أسيوية طلبت إقامة منطقتين بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتوقعت البت فى تلك الطلبات، خلال أيام.



ويسمح قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017، بإنشاء المناطق الحرة الخاصة، بعد تجميدها لمدة عامين بموجب القانون السابق، الصادر فى 2015.



فى سياق متصل كشفت «زوبع» عن تقدم الهيئة بطلب لمجلس الوزراء لإنشاء منطقة حرة عامة بمنطقة «طابا - نوبيع»، بعد إنهاء الإجراءات التنسيقية مع محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن المشروع كان أحد المطالب الرئيسية لمستثمرى المنطقة، بهدف التمتع بمزايا المناطق الحرة، والتى من بينها إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم، وكامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية، حال البيع للسوق المحلية، وغيرها من المزايا.



ويوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة، وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، انشاء 5 مناطق أخرى.



ووافق مجلس الوزراء فى يناير الماضى، علي على تأسيس شركة تتبع هيئة الاستثمار، مهمتها تنمية المناطق الحرة والاستثمارية، ومناطق خدمات الاستثمار، برأسمال 300 مليون جنيه، وقالت زوبع إنه سيتم الإعلان عن مجلس إدارتها خلال أيام.



وحسب المستهدف، من المقرر أن يرتفع رأس المال الشركة إلى 3 مليارات جنيه، وستعمل على وضع البنية الأساسية للمناطق الجديدة، وتلبية احتياجات المناطق القائمة، خاصة بمحافظات الصعيد.