القوات المسلحة تنشر بيانها الرابع عشر حول العمليات بسيناء

القوات المسلحة المصرية



بدور إبراهيم



نشرت القوات المسلحة المصرية صباح اليوم، بيانها الرابع عشر حول عملياتها الشاملة في سيناء، وجاء فيه:





علي ارض سيناء المقدسة يواصل ابناء الشعب المصري من القوات المسلحة والشرطة ملحمة وطنية لدحر قوي الشر والارهاب واقتلاع جذورة من كافة ربوع مصر ، واستمرارا للنجاحات المتتالية لعملية المجابهة الشاملة " سيناء 2018 " علي كافة المحاور والاتجاهات وقد اسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الاتية:



- قيام القوات الجويه باستهداف عدد (6 ) أهداف للعناصر الارهابية ، وتدمير عدد (2) سيارة مفخخة معده لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات .



- القضاء علي عدد (10) عنصر تكفيرى مسلح شديدي الخطورة بالتعاون مع الاجهزة الامنية بوزارة الداخليه بعد ورود معلومات تفيد بتحصن عدد منهم باحد المبانى المهجورة بنطاق مدينه العريش، وضبط عدد (6) بنادق الية وكميات من الذخائر .



- القبض على عدد (245) فرد من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا ، والافراج عن عدد اخر بعد فحص موقفهم الامني.



- تدمير (145 ) ملجأ ووكر ومخزن بالمناطق الجبليه وعدد من الخنادق المجهزة هندسيا لايواء العناصر الارهابية



- اكتشاف وتدمير نقطة وقود ومخزن تحت الارض يحتويان علي اكثر من 10 الاف لتر بنزين ، وتدمير عدد (12) سيارة و(28) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تم اكتشافها خلال اعمال التمشيط والمداهمة.



- اكتشاف وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وعدد (39) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات.



- تدمير عدد (21) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 5 اطنان من المواد المخدرة المعدة للتداول



- وعلى الإتجاه الإستراتيجى الغربى تمكنت القوات الجوية من إكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالإسلحة والذخائر أثناء محاوله اختراق الحدود الغربية.



فيما واصلت التشكيلات التعبوية والشرطة المدنية تنظيم الدوريات المشتركة بعدد (609) كمينا ودورية امنية علي الطرق والمحاور الرئيسية واستكمال اعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي وضبط عدد من المشتبه بهم .



كما عززت التشكيلات التعبوية والقوات البحرية وقوات حرس الحدود تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي وعلي امتداد السواحل المصرية



ونتيجة للاعمال القتالية البطوليه لقواتنا المسلحة تم استشهاد ضابطين وجنديين واصابة ضابط وثلاث جنود اثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الارهابية .



ليسطر رجال القوات المسلحة يوما بعد يوم أروع ملاحم البطولة والفداء .. يواصلون الليل بالنهار .. يملئهم اليقين انهم علي الحق المبين وان الله ناصرهم في الدفاع عن ثري مصر المقدس .

